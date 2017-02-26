26.02.2017 23:22:58

Yelken: CFM-BAYK Kış Tofesi

3. ayak yarışları, Bodrum'da tamamlandı

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi 3. ayak yarışları, tamamlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren yarışlara, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 46 teknede yaklaşık 400 sporcu katıldı.

IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta, 8 ayrı grup olarak yapılan yarışların ikinci gününde Bodrum koyuna açılan yelkenli yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar da yarışları ilgiyle izledi.

IRC-A ve IRC-B sınıfı tekneler, Karaada önlerinde kurulan parkurda 5 millik şamandıra rotada tek yarış yaptı. Bu sınıfların aynı rotadaki ikinci yarışı ile destek sınıfının yaklaşık 18 millik coğrafi rotadaki mücadelesi, startın verilmesinden bir süre sonra rüzgarın yetersiz olması nedeniyle yarıda bırakıldı.

CFM-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarındaki sıralama, yarıda kalan bölüme göre yapılacak. Organizasyonun 4. ayak yarışları, 18-19 Mart'ta gerçekleştirilecek.