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YEKA ihalesine 8 konsorsiyumdan teklif
YEKA ihalesine 8 konsorsiyumdan teklif
27.07.2017 16:22:34

YEKA ihalesine 8 konsorsiyumdan teklif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının rüzgar enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesine, 4 Alman şirketin yanı sıra Amerika, Çin, Danimarka merkezli ve rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık YEKA ihalesine, rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyumun teklif verdiği bildirildi.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Rüzgar YEKA ihalesi için son tekliflerin alınma süresi, bugün saat 12.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihaleye, 4 Alman şirketi Türk ortaklarıyla konsorsiyum olarak teklif verdi.

Ayrıca, dünyada ilk 10'da yer alan Amerika, Çin ve Danimarka merkezli rüzgar türbini üreticisi şirketler de Türk ortaklarıyla ihaleye girmek üzere tekliflerini sundu.

İhaleye, teklif veren konsorsiyumlar şu şekilde:

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji

- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

- MingYang (Çin) - İlk İnşaat

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji

İhalenin, ağustos ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rüzgar YEKA projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın daha önce "Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz" açıklamasının ikinci ayağı olarak tanımlanıyor.

DÜNYANIN İLK 10 ŞİRKETİNDEN 8'İ GELDİ

Vestas rüzgar türbin üretiminde dünyada ilk sırada, GE ikinci, Çin menşeli Goldwind üçüncü sırada yer alıyor.

Alman firmalardan Siemens ise dünyanın en büyük dördüncü rüzgar türbin üreticisi konumunda bulunuyor. Enercon ve Nordex ise beş ve altıncı sırada yer alıyor.

Çin'in diğer bir şirketi MingYang da dünyanın en büyük sekizinci, ülkesinin en büyük özel sektör rüzgar türbin üretim şirketi konumunda bulunuyor.

Alman Senvion ise dünyanın en büyük onuncu rüzgar türbin üretim şirketi olarak sıralanıyor.

Bu şirketlerin pazar payı, küresel rüzgar enerjisi pazarının yüzde 90'ını temsil ediyor.

AR-GE VE YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ve açık eksiltme usulüyle yapılacak ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.

Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere, 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

Konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak.

Söz konusu Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.

Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olarak belirlenirken, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.

Kazanan konsorsiyum, Kayseri - Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale, Bilecik-Kütahya, Eskişehir olarak belirlenen 5 ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye alacak.

Rüzgar YEKA ihalesini kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak.

Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.


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