17.02.2017 13:29:15

Yegin: 'Siz çalışana asgari ücreti ödeyin, gerisini merak etmeyin'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, istihdama yönelik teşviklerle işsizliğin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Yegin, işverene seslenerek, 'Siz çalışana asgari ücret ödeyin, gerisini merak etmeyin' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, istihdama yönelik teşviklerle işsizliğin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Yegin, işverene seslenerek, "Siz çalışana asgari ücret ödeyin, gerisini merak etmeyin" dedi.Ev ve işyerleri ziyaretleri için Antalya'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, İŞKUR Antalya İl Müdürü Tekkanat ile birlikte işverene yönelik devletin sağladığı istihdam teşvikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine çalışmalara başlandığını kaydeden Yegin, Türkiye'de şuanda 10 farklı ilde çalışmaların yürütüldüğünü ve istihdam çalışmalarının 71 ile yayılacağını belirtti."Hedef 1,5 milyon istihdam"İstihdam seferberliğiyle birlikte özellikle turizm ve diğer sektörlerde olumlu bir hava eseceğini vurgulayan Yegin, çalışanın işverene maliyeti olan 2 bin 177 TL'lik maliyetin, SGK indirim puanı ve teşviklerle birlikte bin 404 TL'ye düşeceğine dikkat çekti. İstihdam konusunda ilk hedeflerinin 500 bin kişi olduğunu belirten Yegin, bu rakamı yıl içerisinde 1,5 milyona kadar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi."Siz çalışana asgari ücreti ödeyin, gerisini merak etmeyin"Şehirlere yapılan saha ziyaretleriyle illerin kotalarının belirleneceğini belirten Yegin, "Sahadan haberiniz olmazsa, teşvikler olumlu olmaz. O yüzden sahada gezerek bunları tespit ediyoruz. İstihdamı artıralım dedik. İşverenlerimiz bize istihdamı arttırmak istediklerini ancak sigorta, vergi yüklerinden dolayı kaçındığını ifade ediyor. Biz de 2017'de dedik ki işverenimize, eksik işçi çalıştırarak kendinizi kasmayın. 5-0 istihdamı daha alın, biz de orada ortaya çıkan yükü sizin sırtınızdan alalım. Siz çalışana asgari ücret ödeyin, gerisini merak etmeyin" ifadelerini kullandı.