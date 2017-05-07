08.05.2017 00:32:08

Yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan amca hayatını kaybetti

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan amca hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

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Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan amca hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Konukluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan amca Veysel Keskin (53) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen Veysel Keskin hayatını kaybetti. Hastaneye götürülen Keskin'in öldüğü ortaya çıktı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen yeğen kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.