25.01.2017 12:28:25

Yeğenini öldürdükten sonra silahla intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde 35 yaşındaki şahıs, tartıştığı yeğenini kiraladıkları evde tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde 35 yaşındaki şahıs, tartıştığı yeğenini kiraladıkları evde tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.Olay, dün Egekent Mahallesi 8846 Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, amca Turan S. ve yeğeni Şeyma S. sabah saatlerinde bir ev kiraladı. Öğleden sonra kiralama sözleşmesini imzalatmak için eve gelen ev sahibi, kapıyı açan olmayınca kendi anahtarı ile açmaya çalıştı. Ev sahibi kapıyı açamayınca durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çilingir vasıtasıyla kapıyı açarak eve girdi. Eve giren polis ekipleri salonda iki kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Polis ekipleri tarafından çağrılan sağlık görevlileri yaptıkları incelemenin ardından iki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından amca Turan S.'nin yeğeni Şeyma S.'yi göğsünden vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar ettiğini belirlendi.Polis ekipleri amca ile yeğenin birlikte neden ev kiraladıklarını bulmak için soruşturma başlattı.