29.01.2017 15:40:24

Yeğenini bıçakladığı iddia edilen dayı adliyeye sevk edildi

Samsun'da asker eğlencesi sırasında yeğenini kulağından bıçakladığı iddia edilen dayı adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da asker eğlencesi sırasında yeğenini kulağından bıçakladığı iddia edilen dayı adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı saldırıya uğrayıp darp edilen 22 yaşındaki A.V., sol kulağından bıçaklandı ve darp sonucu burnu kırıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan A.V., kendisini oğlu askere gidecek olan ve asker eğlencesi düzenleyen dayısı M.Y.'nin (41) bıçakladığını söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, yeğenini bıçakladığı iddia edilen M.Y. ile aynı şahsı darp ettiği iddia edilen B.M.'yi (19) gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.Y. ve B.M., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.