29.12.2016 02:29:01

Yeditepe Huzur Uygulamasında Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam yapılan 'Yeditepe Huzur Uygulaması' sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam yapılan 'Yeditepe Huzur Uygulaması' sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bin personelin katılımıyla 39 ilçede 159 noktada 'Yeditepe Huzur Uygulaması' düzenlendi. Gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda malzeme ele geçirildiği öğrenildi."Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan uygulamalar ve operasyonlar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca, 53.15 gr uyuşturucu madde, bunun yanı sıra, 28 bin 278 kişinin GBT sorgusu yapılırken 101 aranan şahıs gözaltına alındı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 6972 aracın sorgusunun yapıldığı, bu araçlardan 110'u trafikten men edilirken 180.725 TL trafik para cezasının kesildiği öğrenildi. 610 işyeri denetlenirken, 46 işyerine cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca uygulamada 20 lt kaçak fıçı içki ile 150 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bunun yanında aramalar sırasında 19 şahıs suç ve suç unsuruyla birlikte yakalandı.İstanbul genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın 39 ilçede 159 noktada İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetildiği belirtildi.