30.07.2017 01:28:07

'Yeditepe Huzur' uygulamasında 201 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 201 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında, 201 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde dün düzenlenen uygulamaya narkotik, mali terör ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

Ekipler, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde aramalar yaptı. Uygulama ve denetimlerde, 12 bin 535 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bazı suçlardan aranan 39, yoklama kaçağı 56, adli idari işlem yapılan 85, suç unsuru ile yakalanan 21 şüpheliyi gözaltına alırken, denetimlerde ruhsatsız 3 tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 289 iş yeri ile 3 bin 706 aracın denetlendiği, 11 iş yerine idari işlem uygulandığı, 374 araç ve 231 araç sürücüsüne toplam 229 bin 712 lira trafik cezası kesildiği bildirildi.