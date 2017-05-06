06.05.2017 23:37:10

'Yedekçi' isimli oyun Adıyamanlılar için sahnelenecek

Adıyaman Belediyesi tarafından 'Yedekçi' isimli oyun Adıyamanlılar için sahnelenecek.

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Adıyaman Belediyesi tarafından 'Yedekçi' isimli oyun Adıyamanlılar için sahnelenecek.Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 8-9 Mayıs tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleyecek olan 'Yedekçi' adlı oyuna tüm Adıyamanlılar davet edildi.Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenecek olan oyunla alakalı olarak bilgi veren belediye yetkilileri, "Van Devlet Tiyatroları tarafından 8-9 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'da oynanacak olan 'Yedekçi' isimli oyuna tüm tiyatro severleri davet ediyoruz" şeklinde bilgi verildi.Müsahipzade Celal'ın yazdığı, Yönetmenliğini Doğan Yağcı'nın yaptığı oyunda, saf bir delikanlı olan Yedekçi Salim'in,Doğancıbaşı Kerim Ağa'nın kızı Munise'ye olan aşkı konu anlatılmakta.