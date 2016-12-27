27.12.2016 22:47:04

Yedek milletvekilliği anayasa teklifinden çıkarıldı

Anayasa değişiklik teklifindeki yedek milletvekilliğine ilişkin düzenleme çıkarıldı

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Anayasa değişiklik teklifindeki yedek milletvekilliğine ilişkin düzenleme çıkarıldı.Anayasa Komisyonu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur' hükmü tekliften çıkarıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı kabul edildi.