27.01.2017 11:39:25

Yedek lastiğin içerisinden esrar çıktı

Malatya-Kayseri karayolunda yapılan yol uygulamasında bir aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 14,4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Malatya-Kayseri karayolunda yapılan yol uygulamasında bir aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 14,4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda, stepne (yedek lastik) içerisine gizlenmiş toplam ağırlığı 14 kilogram 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.