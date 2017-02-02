02.02.2017 09:02:27

YDÜ tüm kanser hastalarının muayene ücretlerini üstlendi

Tüm Kanser Hastaları, Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Hastanesi'nde Medikal Onkolog muayene hizmetini bugünden itibaren ücretsiz alacak.

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Tüm Kanser Hastaları, Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Hastanesi'nde Medikal Onkolog muayene hizmetini bugünden itibaren ücretsiz alacak.YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, günümüzde artan kanser hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli teknolojik donanım ile güçlü hekim kadrosunu bir araya getiren YDÜ Hastanesi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere medikal onkoloji polikliniği doktor muayene ücretlerinin artık ücretsiz olacağı bildirildi.Kanser hastalarına muayene ve tedavi ücretlerinin karşılanmasında destek!YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından açıklamada, "Yapılan Kanser hastaları ve hastalıkları konusunda duyarlı, ülkemiz insanına fayda sağlama amacıyla çaba gösteren hastanemiz ile KKTC Sağlık Bakanlığı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği arasında bir süre önce gerçekleştirilen işbirliğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden KKTC vatandaşı onkoloji hastalarının, talep etmeleri halinde ve ilaçların KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilmesi suretiyle, kemoterapi tedavilerini hastanemizden almaları sağlanmıştı. Bu uygulamayla birlikte YDÜ ve Üniversitesi Hastanesi tarafından bugün alınan kararla, hastaların tedavi bedelleri çok yüksek olan hastalıkla mücadele ederken, ekonomik yönden de rahatlatılması ve hastaların adamızda tek olan medikal onkologdan hizmet almasının sağlanması amaçlanıyor" bilgileri verildi.Kemoterapi tedavilerini YDÜ Hastanesi'nde ücretsiz alıyorOnkoloji hastalarının yurtdışına gitmek zorunda kalmadan, YDÜ Hastanesi'nde, alanında uzman hekimler tarafından tedavi hizmeti almasının önünü açan KKTC Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanesinin işbirliği protokolü, teşhisin kamu veya özel sağlık kurumunda konulduğuna bakılmaksızın, KKTC Sağlık Bakanlığı'nın onayı alınmak suretiyle, tedavilerini YDÜ Hastanesi'nde gerçekleştirilebilmelerini sağlıyor. Böylece hastalar, kamu veya üniversite hastanesi medikal onkologları tarafından reçetelenmiş tedavi protokollerine ilişkin ilaçların, KKTC Sağlık Bakanlığı'na ait Genel Ecza Deposu'ndan tedarik edilmesi suretiyle, Üniversite Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görebiliyor.