25.02.2017 17:09:24

Yazdığı şiir kitabını satarak engellilere destek oldu

16 yaşındaki lise öğrencisi, kendi şiirlerinden oluşan kitabını satarak engellilere destek oldu. Kendi imkanlarıyla kitabını basan ve satan yardımsever genç, elde ettiği gelirle aldığı akülü sandalyeleri vakfa bağışladı.

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16 yaşındaki lise öğrencisi, kendi şiirlerinden oluşan kitabını satarak engellilere destek oldu. Kendi imkanlarıyla kitabını basan ve satan yardımsever genç, elde ettiği gelirle aldığı akülü sandalyeleri vakfa bağışladı.Lise öğrencisi Aslı Gürleyen, yazdığı şiirleri, çalışarak ve eski eşyalarını satarak elde ettiği gelirle bir kitapta topladı. 600 adet bastırdığı şiir kitabını kendi imkanlarıyla tanesini 10 liradan satan Gürleyen, 6 bin lira gelir elde etti. Yardımsever genç bu parayla 2 tane akülü, 3 tane de manuel sandalye alarak Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışladı."Sesinizi duyurun, çocuğuz diye susmayın"Çocukluğundan beri şiir yazdığını ve kendini şiirle ifade ettiğini söyleyen Gürleyen, "Şiirlerimi derledim ve kitap haline getirdim. Basım parasını da kendim topladım. 1.5 ay animatörlük yaptım, eski oyuncaklarımı, eşyalarımı sattım ve çevremdeki birkaç insana İngilizce dersi verdim. Matbaadaki insanlarda bize kolaylık sağladı ve 600 adet basıldı kitabım. Projemi, amacımı anlatarak kitabımı elden sattım. Ekim ayında başladım ve Şubat'ta da sandalyeleri aldım. Çocukluğumdan beri empati kuran biriyim, bizim toplumumuzda da bu eksik. Çocukluğumdan beri engellilere de duyarlıydım. 600 kitabı 10 lirada satarak 6 bin lira para topladım. Bununla da 2 tane akülü, 3 tane de manuel sandalye aldım. Bugün de sahiplerine vereceğiz, beklediğim an geldi. Herkes hayallerinin peşinde koşsun. Sesinizi duyurun, çocuğuz diye susmayın. Herkes her şeyi başarabilir" şeklinde konuştu.İlk kez sandalyesi olduAkülü sandalyelerden biri 16 yaşında trafik kazası geçirerek yürüme engelli olan genç bir kıza verilirken, diğer akülü sandalye ise maddi imkansızlıktan dolayı hiç sandalye sahibi olamayan engelli Nuri Çağlayan'a verildi. İki bacağı da olmayan Çağlayan çok mutlu olduğunu söyleyerek, " Hiç tekerlekli sandalyem olmadı. Hiç kullanmadım alacak durumumuz yoktu. Allah razı olsun, teşekkür ederim" dedi."Manevi olarak desteğini verdik, maddi tarafını kendi halletti"Çok mutlu olduklarını dile getiren Gürleyen çifti ise çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi. Baba Levent Gürleyen, "Bize bundan bahsettiğinde özellikle engelliler kısmını duyunca çok mutlu olduk. Manevi olarak desteğini bolca verdik, o maddi tarafını kendi halletti. İnşallah bütün ailelere örnek olur" dedi.Anne Kadriye Gürleyen ise, "Çok mutlu oldum. Kutluyorum yürekten devamını diliyorum. Aslı gibi düşünceye sahip tüm çocukların,düşüncelerini hayata geçirmesini diliyorum. Aile olarak da onlara yalnızca destek olsunlar. Nedenini, niçinini hiç sorgulamadık. Doğru yaptığına inandık uzaktan izleyici konumundaydık" ifadelerini kullandı.Vakfın manevi yönetim kurulu üyesi olduYardımsever genç, satın aldığı sandalyeleri bağışladığı Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı ve vakfın yönetim kurulu üyeleri tarafından manevi olarak yönetim kurulu üyeliğine atandı.Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, Aslı Gürleyen'i tebrik ederek, "Bütün gençlere örnek olmasını diliyorum. Aslıya bir teklifimiz var. Bir vakfın en genç yönetim kurulu üyesi olarak, manevi olarak atayacağız birazdan. Çok önemli bir iş yaptı onu ve ailesini tebrik ediyorum. Bu işlerin aileden başlaması gerekiyor" diye konuştu.