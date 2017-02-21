21.02.2017 12:51:24

Yazarlar ve okurları Trabzon'da buluşacak

Trabzon Akoluk Kitapevi düzenleyeceği kitap fuarında birbirinden değerli yazarları Trabzonlular'la bir araya getiriyor.

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Trabzon Akoluk Kitapevi düzenleyeceği kitap fuarında birbirinden değerli yazarları Trabzonlular'la bir araya getiriyor.24 Şubat tarihinde başlayacak olan kitap fuarına, kitapları dizeye uyarlanacak olan son dönemin çıkışta olan ismi Arzu Kohen,Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden olan ve bir suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu, çok sayıda ödülü bulunan Trabzonlu yazar Tayfun Pirselimoğlu ve niceleri gelecek.Akoluk Kitapevi'nde gerçekleşecek olan Kitap Fuarı 24 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve katılımcılar yazarlarla beraber söyleyişi imkanı yakalayacak.