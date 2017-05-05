05.05.2017 17:37:25

Yazar İskender Pala'dan gençlere 'Beni tarihe gömün' öğüdü

Yazar İskender Pala '3. Haliç Genç Edebiyat Günleri' açılışında gençliğinde edebiyata başladığındaki hataları anlatarak, 'İçinizde ileride İskender Pala gibi olacağım diye düşünen varsa bu düşüncesinden vazgeçsin. Benim geldiğim noktaya kadar gelmeniz ilerleme sayılmayacak. Bunun yerine, ileride şu İskender Pala denen adamı tarihe gömeceğim demelisiniz' dedi.

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Yazar İskender Pala "3. Haliç Genç Edebiyat Günleri" açılışında gençliğinde edebiyata başladığındaki hataları anlatarak, "İçinizde ileride İskender Pala gibi olacağım diye düşünen varsa bu düşüncesinden vazgeçsin. Benim geldiğim noktaya kadar gelmeniz ilerleme sayılmayacak. Bunun yerine, ileride şu İskender Pala denen adamı tarihe gömeceğim demelisiniz" dedi.Türk Edebiyatının genç yeteneklerini usta yazarlar ile bir araya getirmeyi hedefleyen Eyüp Belediyesi, "3'üncü Haliç Genç Edebiyat Günleri" açılışını Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirdi. Açılışa Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yazar İskender Pala, Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Kapusuz ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. Sunuculuğunu Serkan Aksarı'nın yaptığı program protokol konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından Başkan Remzi Aydın, İskender Pala'ya teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu. Açılış programının sonunda Eyüp meydanında bulunan 'Dünden Bugüne Edebiyatımızın Ustaları" isimli sergi gezildi. Pala açılış programındaki konuşmasında gençken yaptığı hataları ifade ederek yeni neslin bu hatalara düşmemesi için öğütler verdi."Gençlerimiz güzel çalışmalar yaparak yeni ufuklara yelken açacak"Türk medeniyetinin taşıyıcılarını genç nesillere aktarmak ve yazarların hatırlanmasına katkıda bulunmak için '3. Haliç Gen Edebiyat Günleri'ni düzenlediklerini ifade eden Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bizi oluşturan değerlerimizi ve medeniyetimizi ile daha yakın bir tanıma fırsatı bulanım, bu değerlerden bir takım ilhamlar alarak yeni ufuklar çizelim. Bu zamanda gençlerimize çok önemli vazifeler düşmektedir. Burada gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde edebiyat ustalarımız bizimle olacaklar. Gençlerimiz güzel çalışmalar yaparak yeni ufuklara yelken açacak. Bu değerlerimizin yaşatılması çalışmalarına Eyüp Belediyesi olarak bizde katkı sağlamak istedik" şeklinde konuştu."İskender Pala denen adamı tarihe gömeceğim demelisiniz"Kendi gençliğinde edebiyata başladığı zaman düştüğü yanılgıları anlatan yazar İskender Pala, "Gençliğimde şu yazar gibi olacağım, bu fikrin yanlış olduğunu şimdi öğrencilerime hiç durmadan anlatıyorum. İçinizde ileride İskender Pala gibi olacağım diye düşünen varsa bu düşüncesinden vazgeçsin. Çünkü benim gibi olmanız, benim geldiğim noktaya kadar gelmeniz ilerleme sayılmayacak. Bunun yerine, ileride şu İskender Pala denen adamı tarihe gömeceğim demelisiniz. Onun yaptıklarının adını sileceğim ve benim yaptıklarım konuşulacak. Böyle başlarsanız ilerleyeceğiz, Mimar Sinan gibi olacağım diyen bir mimar hiçbir zaman başarılı değildir" ifadelerini kullandı.Genç edebiyatçılar ile usta edebiyatçıların bulaşması hedeflenen "Haliç Genç Edebiyat Günleri" etkinliğinin 3'üncüsünü 9 Mayıs tarihine kadar sürecek. Etkinliğe, Cihan Aktaş, Feyza Hepçilingirler, Mehmet Kurtoğlu, Osman Konuk, Nergihan Yeşilyurt, Mustafa Melih Erdoğan, Muhammed Cemal Ünal, Hüseyin Tophan, Yeşim Monus, Ahmet Sadrettin, Demet Şahin, Emre Ergin, Hasan Harmancı isimli yazarlar katılacak.