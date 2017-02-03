03.02.2017 11:17:26

Yaza gür saçlarla girmek için kış ayında tedaviye başlıyorlar

Yaza hazır bir şekilde girmek isteyenler kış bitmeden estetik ve güzellik uygulamalarına ağırlık veriyor. Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, 'PRP tedavisi ile yaza canlı ve gür saçlarla girebilirsiniz' dedi.

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Yaza hazır bir şekilde girmek isteyenler kış bitmeden estetik ve güzellik uygulamalarına ağırlık veriyor. Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, "PRP tedavisi ile yaza canlı ve gür saçlarla girebilirsiniz" dedi.Sağlıklı bir saç kökünün devamlılığını sağlayabilmesi için doğru malzemelerle ve yeteri miktarda beslenmesinin şart olduğunu anlatan Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, "Saç köklerini besleyen kılcal damarlar kan dolaşımıyla ihtiyaç duyulan yapılandırıcı maddeleri saç köklerine taşırlar. Günümüzde ne yazık ki saç köklerinin ihtiyaç duyduğu beslenmeye engel olacak pek çok faktör mevcut. Bunları kişisel ve çevresel faktörler olarak ayırabiliriz. Kişisel faktörlerin başında genetik etkenler, dolaşım bozuklukları ve yaşlanma gelirken, çevresel faktörler sigara kullanımı, dengesiz beslenme, kullanılan kozmetik ürünler gibi konularda değerlendirilebilir. PRP saç tedavisi bu olumsuz koşulların oluşturmuş olduğu saç dökülmesi, yağlanma, kepeklenme gibi problemleri kişinin kendi kanında mevcut olan onarıcı maddelerin saçlı bölgeye transfer edilmesiyle yok etme esasına dayanır. Kanda yer alan ve büyüme faktörü (growth faktör) olarak adlandırdığımız bu onarıcı ve yapılandırıcı malzemeler, ayrıştırılıp saçlı deriye mezoterapi ve napaj yöntemi ile enjekte edilir" ifadelerini kullandı.Saçların ömrü uzuyorKişiden alınan kanın 10 cc gibi az bir miktarının santrifüj cihazına yerleştirildiğini ifade eden Gülgör, "Cihazın yüksek devirde çalışması neticesinde elde edilen iki önemli madde; PRP (Platelet Rich Plasma) ve PPP (Platelet Poor Plasma) açığa çıkıyor. Platelet yönünden zengin olan bu maddeler tam da saç köklerinin ihtiyacı olan yeni hücre yapılandırmasını, verimli kan dolaşımını ve hızlı beslenmeyi sağlıyor. Bu yapılandırma sayesinde yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü beslenmesi duraksamış ya da tamamen durmuş saç köklerinin yeniden aktive edilmesi sağlanıyor. PRP tedavisinin şimdiye kadar gerçekleştirilen enjeksiyonlu diğer tedavilere oranla en büyük farkı etkilerini ilk seansla birlikte göstermesidir. Sağlıklı saçlara ve saçlı deriye sahip olmanın bir göstergesi tabi ki saç dökülmesinin son bulmasıdır. Ancak genetik etken gibi bazı saç dökülmesi durumlarında dökülmenin çok daha ileri ki yaşlarda yaşanması da tedavinin amacı kapsamındadır. Bunu 2 yılda kaybedilmesi beklenen saçların ömrünü 8-10 yıla kadar uzatmak şeklinde örneklendirebiliriz. Tedavi sonuçlarının ise tatmin edici düzeyde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.