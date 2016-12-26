SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Yaz saati uygulamasına karşı rekor imza
26.12.2016 07:12:05

Yaz saati uygulamasına karşı rekor imza

Enerji tasarrufu gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Enerji tasarrufu gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulamasının iptal edilmesi için change.org üzerinde başlatılan imza kampanyasında kısa sürede 110 bin imzaya ulaşıldı.

Bakanlar Kurulu kararı ile Avrupa ülkelerinin aksine 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece saatlerde değişiklik yapılmadı. Türkiye'de yaz saatinin devam etmesi sonucu özellikle Batı illerinde yaşayanlar işe gün ağarmadan işe gitmek zorunda kalmaktan yakındı.

İnternetteki sosyal kampanyaların düzenlendiği ‘change.org' sitesinde yaz saati uygulamasının kaldırılmasını isteyenler imza kampanyası başlattı. Kampanyada kısa sürede 110 bin imzaya yaklaşılırken, zaman diliminin Türkiye'de dünya saatinden 3 saat ileride olması nedeniyle sorunlar ortaya çıktığı savunuldu. İmza metninde şöyle denildi: "Türk halkı olarak daha az gün ışığına bağlı birtakım fiziksel (D vitamini eksikliği neticesinde kemik gelişimi ve bağışıklık sistemi) ve ruhsal (depresyon, anksiyete, mutsuzluk, verimsizlik) sağlık bozuklukları, Daha az gün ışığından dolayı global teknolojinin gözdesi olan güneş enerjisi sistemlerinden faydalanamama,

'İLETİŞİM VE İŞ FAALİYETLERİ AKSADI'

Globalleşen ekonomide uluslararası ekonomik faaliyetlerde bulunan şirket çalışanlarının dünyanın ticaret, sanayi, bilim, ekonomi ve daha birçok alanda önde gelen ülkeleriyle yaşadıkları iletişim problemi,

Türkiye'nin belirtilen aynı ülkelerle rekabet içerisinde olması gerekirken bu rekabette iletişim ve iş faaliyetlerinin aksaması ve verimsizleşmesi sebebiyle geride kalması gibi daha detaylı araştırmalarla verilerle kanıtlanabilecek olan gibi problemlerle karşı karşıyayız. Bu sebeple çok geç olmadan gerekli araştırmaların yapılması ve bu uygulamanın kaldırılmasını, gün ışığından daha fazla faydalanabildiğimiz önceki uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz." Enerji tasarrufu amacıyla sürdürülen yaz saati uygulamasına devam edilmesine karşılık Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verileri kasım ayındaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 oranında arttığını ortaya koymuştu.

 


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Savaş uçağını teslim aldılar
Savaş uçağını teslim aldılar
Rusya'nın Çin'e beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-35 'in ilk teslimatını yaptığı belirtildi...
26.12.2016 07:54:20
BMW araçlarını geri çağırıyor
BMW araçlarını geri çağırıyor
BMW şirketinin, Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağıracağı belirtildi...
26.12.2016 07:51:36
İngiliz müzisyen yaşamını yitirdi
İngiliz müzisyen yaşamını yitirdi
İngiliz ünlü müzisyen George Michael'in evinde yaşamını yitirdiği belirtildi...
26.12.2016 07:35:16
6 ilde okullara kar tatili
6 ilde okullara kar tatili
Yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı...
26.12.2016 07:00:11
Şimşek'ten 'seferberlik' yorumu
Şimşek'ten 'seferberlik' yorumu
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var' yorumunu yaptı...
26.12.2016 06:23:43
Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor
Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor
Tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'nin ekrana döneceği tarihi açıkladı...
26.12.2016 06:21:08
'Sahte kar tatili' uyarısı
'Sahte kar tatili' uyarısı
Konya Valiliği, kötü hava koşullar nedeniyle tatil olacağı yönündeki haberler konusunda uyardı...
26.12.2016 06:10:10
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Almanlar Erdoğan'ın tehlikeli yanını yazdı
Almanlar Erdoğan'ın tehlikeli yanını yazdı
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Rusya'da 92 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz'de düştü
Rusya'da 92 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz'de düştü
İsrail'den görülmemiş BM hamlesi
İsrail'den görülmemiş BM hamlesi
Putin’den Ruhani’ye Halep tebriği
Putin’den Ruhani’ye Halep tebriği
Soylu: Bu ülkeyle oyun oynanmayacağını göstereceğiz
Soylu: Bu ülkeyle oyun oynanmayacağını göstereceğiz
Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz, vatanseveriz
Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz, vatanseveriz
İsrail’den Birleşmiş Milletler’e gözdağı: İlişkileri durdururuz!
İsrail’den Birleşmiş Milletler’e gözdağı: İlişkileri durdururuz!
Esed'in Türkmendağı'na saldırısı püskürtüldü
Esed'in Türkmendağı'na saldırısı püskürtüldü
Cumhuriyetçi senatörden Obama'ya: Halep'te kadın ve çocukların ölümünü seyretti
Cumhuriyetçi senatörden Obama'ya: Halep'te kadın ve çocukların ölümünü seyretti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kahire - Riyad arasındaki çatlak genişliyor...
Kahire - Riyad arasındaki çatlak genişliyor...
Düşen uçaktaki kişilerin isim listesi açıklandı
Düşen uçaktaki kişilerin isim listesi açıklandı
Bakan Arslan'dan Türk arama motoru müjdesi
Bakan Arslan'dan Türk arama motoru müjdesi
Floridalı çılgın kadın evinde timsah besliyor
Floridalı çılgın kadın evinde timsah besliyor
İsrail’den Birleşmiş Milletler’e gözdağı: İlişkileri durdururuz!
İsrail’den Birleşmiş Milletler’e gözdağı: İlişkileri durdururuz!
Hakan Albayrak: ''El Bab'da ne işimiz var..'' diyenlerin dikkatine
Hakan Albayrak: ''El Bab'da ne işimiz var..'' diyenlerin dikkatine
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
Şahin: ABD, en güvenilmez müttefik
Şahin: ABD, en güvenilmez müttefik
Nureddin Yıldız Hocadan Açıklama
Nureddin Yıldız Hocadan Açıklama
BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir
BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları