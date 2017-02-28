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Yayla ve köy evlerinin inşaasında yeni dönem başlıyor
01.03.2017 08:25:09

Yayla ve köy evlerinin inşaasında yeni dönem başlıyor

Yayla ve köylere uygun ahşap yapıların inşa bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi projesini tamamlanmasıyla birlikte projeye katılan 20 gence sertifikaları verildi

Yayla ve köylere uygun ahşap yapıların inşa bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi projesini tamamlanmasıyla birlikte projeye katılan 20 gence sertifikaları verildi

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) tarafından yürütülen, Of Teknoloji Fakültesi'nin proje ortağı, Sözenler Orman Ürünleri'nin iştirakçi olarak yer aldığı, 'Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşa Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi Projesi'nin ahşap yapılar ve ahşap farkındalık isimli kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sözenler Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sözen ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, projenin genel hedefinin Trabzon yöresi yayla ve köylerinde inşa edilecek ahşap yapıların üretim, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilecek gençlerin eğitilerek istihdam edilebilirliklerini artırmak olduğunu söyledi. Saral "Bu proje isminde de anlaşıldığı gibi yayla ve köylerde bizim kültürümüze, örf ve adetlerimize çevresel kirlilik oluşturmayacak, görüntü kirliliği oluşturmayacak ağaç ve evlerin yapılması için nitelikli elemanların yetiştirilmesi projesidir. Bu proje ile bölge insanımızın sahip olduğu girişimcilik ruhu geniş platformlara taşıyacağımıza ve bölge turizminin hak ettiği konuma gelmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Proje kapsamında 20 genç belirlediklerini ve bu gençlere eğitimler verdiklerini kaydeden Saral "Mesleki eğitim alan gençler köy ve yaylalarda dayanıklı ahşap yapıların inşa, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek için aranan nitelikli elamanlar haline geldiler. Projenin toplam bütçesi 225 Bin 497 Euro olup 200 Bin Euro'su hibe, kalan 24 Bin 800 Euro ise Of Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkısıdır" bilgisini paylaştı.

"Hedefimiz nitelikli elemanlar yetiştirerek rekabet gücümüzü artırmaktır"

Sözenler Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sözen ise firmalarının geniş ürün yelpazesine sahip olduğunu belirterek "Son yıllarda iç piyasada özellikle bölgemizde yetişen ağaç türlerini tedarik edip istihdamı arttırarak ihracat gerçekleştirmekteyiz. Hem bölge hemde ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. Hedefimiz daha çok üretmek katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmek ve ihracat rakamlarımızı artırmaktır. Bunları başarmanın yolu iyi ekipler kurmaktan, nitelikli iş gücünden geçtiğini bilmekteyiz. İştirakçi firma olarak katıldığımız böyle önemli bir eğitim projesi içinde yer almak bizim için çok önemlidir. Firmamız içinde son derece önem arz eden ahşap yapı sektörünün bu projeyle ivme kazanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Ormanlarımızı doğru yönetmiyoruz"

Bu projenin ahşap sektöründe bir çok projeye ışık tutacağına inandığını belirten Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin bilidiği gibi ülkemiz bir orman ve orman endüstri ülkesi konumunda değildir. Ormanlarımızı doğru yönetmiyor, doğru yetiştirmiyoruz. Bu nedenle hammadde sıkıntımız ortaya çıkıyor. İhtiyaçlarımızın yüzde 80-90'nı yurt dışından ithal ediyoruz. Haliyle Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler orman bakımından gelişmiş ülkeler olarak dikkat çekiyor. Bu ülkelerde endüstriyel anlamda tüketim fazla olduğu için hammadde , endüstri ve teknoloji yatırımları bizden daha iyi durumdadır. Dolaysıyla rekabet gücümüz azalmaktadır. Rekabet gücümüzün arttırılması için üretimlerimizin nitelikli ellerde işlem görmesi gerekmektedir. Katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmeliyiz. Ahşap yapıların gelişmesinde çok ciddi yapısal eksiklerimiz olsa da bu tür projelerin hayata geçmesiyle bir çok eksiklerin zamanla giderileceğine inanıyorum."

Yapılan konuşmaların ardından, projede eğitim gören 20 gence sertifikaları verildi.
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