03.05.2017 11:00:01

Yavru köpek ölen kardeşinin yanından ayrılmadı

Van-Özalp karayolu üzerindeki çöplük alanında bir yavru köpek, yolun ortasında ölen kardeşinin yanından saatlerce ayrılmadı.

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Van-Özalp karayolu üzerindeki çöplük alanında bir yavru köpek, yolun ortasında ölen kardeşinin yanından saatlerce ayrılmadı.Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan çöplük alanda bir yavru köpek araç çarpması sonucu telef oldu. Yavru köpeğin kardeşi yolun ortasında onunla beraber yattı ve saatlerce yanından ayrılmadı. Çöp kamyonlarının geçişine aldırmayan yavru köpeğin ezilmemesi için, bir sürücü telef olan köpeği yolun kenarına götürdü.