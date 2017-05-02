03.05.2017 11:07:23

Yavru Kangallar 'koyun kokusuyla' büyüyor

Sivas'ta yavru Kangal köpeklerinin altlarına, büyüdüklerinde sürüye daha çabuk adapte olmalarını sağlayacağı düşünülerek, samanla karıştırılan koyun gübresi seriliyor- Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi İşletmecisi Yıldız:- 'Uygulamanın amacı köpeğin sürüyü yabancı görmemesi ve doğal ortamı hemen benimsemesidir'- Yrd. Doç. Dr. Koçkaya: - 'Koyun gübresi uygulamasının ileriye yönelik sürüye

SERHAT ZAFER - Sivas'ta Meraküm Tepesi'nde bulunan Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen yavru Kangal köpeklerinin altlarına, büyüdüklerinde sürüye daha çabuk adapte olmalarını sağlayacağı düşüncesiyle samanla karıştırılan koyun gübresi seriliyor.

Sivas'ta yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İl Özel İdaresi'ne ait İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru Kangalları tamamen doğal ortamda yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Yıldız, Kangal ırkının barınakta veya beton zeminde rahat edemeyeceğini, hayvan için en doğal ortamın toprak zemin olduğunu ifade etti.

Kangal köpekleri için koyun gübresinin önemine vurgu yapan Yıldız, "Köpeklerimizi sürüye kazandırmak için koyun gübresini altlarını seriyoruz. Uygulamanın amacı köpeğin sürüyü yabancı görmemesi ve doğal ortamı hemen benimsemesidir." dedi.

Yıldız, bu uygulamayı bir anne köpeğin kulübe içerisinde sürekli arayış içerisinde olmasıyla tespit ettiklerini aktararak, "Anne köpeğin sürekli ortam değiştirdiğini ve yavrularını taşıdığını gördük. Kurutulmuş koyun gübresi getirdik ve samanla harmanlayarak barınağına döktük. Anne bundan inanılmaz keyif aldı ve rahatladı. Bunun ardından yavrularına daha çok sahip çıktığını ve daha iyi emzirdiğini gördük." diye konuştu.

Daha sonra bunu merkezdeki yavru Kangallar için uygulamaya başladıklarını belirten Yıldız, "İleride bu yavrular sürü hayatıyla tanışacağı zaman uyum sorunu yaşamayacaklar. Bu işle uğraşan arkadaşlara kesinlikle koyun gübresini tavsiye ediyorum. Hatta kış aylarında da bu yöntem yavruların altlarını sıcak tutuyor ve karın şişliklerini gideriyor." ifadelerini kullandı.

Yavru köpekler için bu uygulamayı 2,5 aylık oluncaya kadar yaptıklarını dile getiren Yıldız, yavrulara bebek gibi baktığını ifade etti.

Yıldız, yavru Kangallara sevgi ve hoşgörüyle baktığını, sağlıklı büyümeleri için gereken her şeyi yaptığını bildirdi.

- "Bu hayvanların koku duyuları çok iyi"

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koçkaya ise koyun gübresi uygulamasının faydalı olduğunu savundu.

Kangal köpeklerinin aynı zamanda çoban köpeği olarak bilindiğini anlatan Koçkaya, "Koyun gübresi uygulamasının ileriye yönelik sürüye adaptasyonu sağlama açısından fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Kokuya alıştığı sürece sürüye alışacağını düşünüyoruz." dedi.