23.07.2017 19:04:20

Yavru ayının ağaca tırmanmayı öğrendiği anlar foto kapanda

Yavru ayının annesinden ağaca tırmanmasını öğrendiği anlar, foto kapanlar ile görüntülendi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatını takip maksadıyla kurulan foto kapanlar, tabi yaşamdan ilginç anları kaydetmeye devam ediyor. Artvin Hopa'da kurulan foto kapan, bir boz ayı ailesini kaydetti. Görüntülerde daha bir yaşını tamamlamamış yavru ayının ağaca tırmanıp ağaçta mahsur kalması yer alıyor. Yavru ayı ancak annesinin yardımıyla ağaçtan inebiliyor. 3 gün sonra gündüz çekilen görüntülerde ise aynı yavru ayı bu sefer ağaca annesinin yardımı olmadan tırmanabiliyor. Üstelik ilk videodaki tırmanışında ürkek olan yavru, son videoda daha cesur ve atik bir şekilde ağaca tırmanıyor.



