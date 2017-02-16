16.02.2017 17:26:06

Yatak odasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde Vakkas Topal'a ait iki katlı evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumunlar nedeniyle aile fertleri dışarı çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri evdeki vatandaşları tahliye etti.Üç araç ile yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde bulunan tüp patlamadan ekipler tarafından çıkartıldı.Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.