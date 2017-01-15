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Yatağan, deplasmandan galibiyet çıkardı
15.01.2017 18:08:43

Yatağan, deplasmandan galibiyet çıkardı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grup karşılaşmasından Yatağan Belediyespor, Ortaca Belediyespor deplasmanında sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grup karşılaşmasından Yatağan Belediyespor, Ortaca Belediyespor deplasmanında sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Yağmurlu hava nedeni ile ağırlaşan zeminde oynan BAL 8. grup karşılaşmasında her iki takımda top yapmakta zorlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Ortaca, Onur ve Oktay'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonları gole çeviremezken, Yatağan'da ceza sahası içinde Mehmet'le yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi.

Maçın 35. dakikasında gelişen Yatağan atağında sağ kanattan yapılan ortada topu kafayla kalecinin üstünden aşırarak ağlara gönderen Mustafa takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son dakikasında Ortaca'nın kazandığı serbest atışta topu direk kaleye gönderen Emre Ekti'nin sert vuruşunu Yatağan kalecisi Erman güçlükle çıkardı. Dönen topu takip eden Suleiman Danladi boş kaleye topu yuvarlayarak takımının soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı. 1-1

Karşılaşmanın 2.yarısında ise artan yağmur ile birlikte saha zeminin iyice ağırlaşması sonucu takımlar rakip kaleye gitmekte zorlandı.

Orta sahada topu alan Yatağan'ın tecrübeli oyuncusu Güneşcan'ın savunma arkasına attığı topta sol çaprazdan Ortaca ceza sahası içine giren Mehmet kale önüne sert bir top kesti. Gelen topu önlemek isteyen sol kanat Emre ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayan Yatağan, sezonun 2. Yarısına galibiyetle başlamış oldu.

Maçın ardından yaşanan arbedenin ardından Ortaca Belediyesporlu Ömür ve Halil kırmızı kart gördü.

- "Muğla'yı en iyi şekilde temsil ediyoruz"

Yatağan Belediye Başkanı ve Yatağan Belediyespor Başkanı Hasan Haşmet Işık; "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Yatağan'ın başarısı için yönetici arkadaşlarımız ile birlikte canla başla çalışıyoruz. Yatağan Belediyespor ve Ortaca Belediyespor kulüpleri, Muğlamızı temsil eden iki kardeş kulüp, Ortaca'da iyi bir takım, bugün maçın sonuna kadar mücadele eden ve galip gelen oyuncularımızı kutluyorum. Bölgesel Amatör Ligde Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de fedakarca destek veren kulüp yöneticilerimize teşekkür ederim." dedi.

Ortaca Belediyespor Başkanı Süleyman Dağdelen ise maçın ardından görülen kırmızı kartlara tepki gösterdi.

Yönetim olarak radikal kararlar almaları gerektiğini söyleyen Dağdelen şunları kaydetti; "Bugün Yatağanspor'u en iyi şekilde ağırladık. Maçın ardından da galibiyetlerini tebrik ettik. Maalesef maçın ardından görülen 2 kırımızı kart bizi üzdü. Eğer maç bittikten sonra bu kartlar görülüyorsa yönetim olarak suçu kendimizde aramamız gerekiyor. Ortaca Belediyespor bir mağlubiyetle yıkılacak takım değil mücadelemiz devam edecek."
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