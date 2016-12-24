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Yaşlı kadınları dolandıran 2 kişi Düzce polisinden kaçamadı
24.12.2016 17:06:37

Yaşlı kadınları dolandıran 2 kişi Düzce polisinden kaçamadı

Düzce'de yaşlı kadınları telefonla arayarak dolandıran şahıslar Düzce polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Polis, 134 bin 600 TL'lik vurgun yapmaya kalkan biri kadın iki şahsı gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Düzce'de yaşlı kadınları telefonla arayarak dolandıran şahıslar Düzce polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Polis, 134 bin 600 TL'lik vurgun yapmaya kalkan biri kadın iki şahsı gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da olduğu belirlenen bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak 66 yaşında ki S.K.'ya operasyon yapılacağını ve evinde olan paraları bir poşete koyarak, gönderecekleri bir kişiye teslim etmesini söyledi. Azmimilli Mahallesi'nde oturan S.K. isimli yaşlı kadın paniğe kapılarak 52 bin lira parayla, 30 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyarak, kendisine gelen erkek şahsa teslim etti.

Para ve altın dolu poşeti aracın altına bıraktırdılar

Aynı dolandırıcı Soğukpınar Köyü'nde oturan 57 yaşında ki Rabia Öz'ü de aradı. Rabia Öz'ün kocası Sadi Öz'ün bir kuyumcu soygununda, öldürülen kuyumcu ile ilgili bilgi sahibi olduğunu söyleyen dolandırıcılar kadının eşinin Bolu'ya gitmesini istedi. Ne kadar parası olduğunu öğrenen dolandırıcı, Rabi Öz'e paraları bir poşete koyarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yanına gelmesini söyledi. Rabi Öz de evde bulunan 2 bin 600 lira parayla birlikte 30 bin liralık ziynet eşyasını bir poşete koyarak verilen adrese gitti. Dolandırıcıların uzaktan takip ettiği kadın verilen talimat üzerine para ve altın dolu poşeti bir aracın altına bıraktı. Dolandırıcıların aracı olarak kullandığı ve kimliği sonradan tespit edilen Ö. O. isimli şahıs aracın altından aldığı paralar ile Azmimilli Mahallesi'ndeki yaşlı kadından aldığı para ve altınlarla birlikte Bolu'da tuttuğu eve gitti. Dolandırıldığını anlayan kadının polise durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın Bolu'da kaldığını öğrenerek operasyon başlattı. Eve yapılan baskında Ö.O. aldığı para ve altınlarla yakalandı. Evde yapılar aramada ruhsatsız pompalı tüfekte ele geçirildi.

Kurye kadın otobüste yakalandı

Ö.O.'nun verdiği bilgiler doğrultusunda Suriye uyruklu Y. Ş. isimli bir kadının da Bolu'dan alacağı para ve altınları Şanlıurfa'ya götüreceği öğrenildi. Y. Ş.'nin Şanlıurfa'dan Bolu'ya otobüsle geldiği sırada Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniçağ ilçesinde otobüsü durdurarak kurye olarak kullanılan kadını gözaltına aldı. Telefonla arayan şahsın araması devam edilirken gözaltına alınan Ö. O. ile Y. Ş. emniyette yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesine sevk edildi.

Dolandırıcıların tuzağına düşen Rabia Öz, "Eşimin Bolu'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Eşimin kuyumcuyu vuran şahsı tanıdığını söyledi. Bana da yanında bulunan altın ve paraları getir operasyon yapacağız dediler. Kesinlikle eve gelen telefonlarda polisiz diyenlere kanmasınlar. Filan yere gelin diyenlere inanmasınlar. Kim polisim derse ilk polise gitsinler, kanmasınlar" dedi.

Dolandırıcıların aldığı para ve altınlar sahiplerine teslim edildi.
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