23.02.2017 14:49:16

Yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdılar

Malatya'da yaşlı bir kadını FETÖ davasını bahane ederek dolandıran 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Malatya'da yaşlı bir kadını FETÖ davasını bahane ederek dolandıran 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Malatya'da 21 Şubat günü yaşanan olayda, telefon dolandırıcıları Sudiye Salvarcı isimli yaşlı kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. İddiaya göre, telefon dolandırıcıları yaşlı kadına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında adının geçtiğini söyleyip, bu sorunu çözmek için para talep etti. 52 yaşındaki kadın paniğe kapılarak telefon dolandırıcılarının isteği üzerine yaklaşık 35 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı istenilen yere götürdü. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise gidince Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.Dolandırıcıların Adıyaman'da olduğunun tespiti üzerine yapılan ortak çalışma ile şüpheliler İ.H.A. ve M.A. kısa sürede para ve altınlarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Malatya'ya getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.Sorgularında suçlarını itiraf eden 2 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.