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Yaşlı kadın otobüste unuttuğu servetini teslim aldı
11.05.2017 12:00:32

Yaşlı kadın otobüste unuttuğu servetini teslim aldı

Mersin'de yaşlı kadın, engelli oğluyla bindiği otobüste unuttuğu ve içinde 170 bin 320 lira para ile en az 50 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çantayı polis merkezinden teslim aldı. Yaşlı kadın burada otobüs şoförü ile el sıkışıp, teşekkür etti. Şoför Emrah Gültekin, 'Aileme bugüne kadar haram yedirmedim, bu saatten sonra da yedirmem' dedi.

Mersin'de yaşlı kadın, engelli oğluyla bindiği otobüste unuttuğu ve içinde 170 bin 320 lira para ile en az 50 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çantayı polis merkezinden teslim aldı. Yaşlı kadın burada otobüs şoförü ile el sıkışıp, teşekkür etti. Şoför Emrah Gültekin, "Aileme bugüne kadar haram yedirmedim, bu saatten sonra da yedirmem" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Senar Işık, engelli oğluyla birlikte dün sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin yayla olarak bilinen Mehrican Mahallesi'ne gitmek için Emrah Gültekin idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsüne bindi. Yolda otobüsün arızalanmasından dolayı farklı bir otobüs çağrıldı. Oğlu ve yaşlı kadın ile diğer yolcular gelen otobüse bindirilirken, kadın çantasını ilk arabada unuttu. Bir süre yolculuğuna devam eden kadın, çantasını ilk araçta unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine otobüs şoförü aranarak, durumdan haberdar edildi. Olayın bildirilmesi üzerine otobüs şoförü Emrah Gültekin, çantayı muhafaza altına alarak, Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Burada yapılan ilk incelemede çantada yüklü miktarda para ve altın olduğu görülünce, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Çok sayıda polis tarafından yaklaşık 1 saat süren sayımda çantanın içerisinde 170 bin 320 lira para, aralarında 18 çeyrek, 2 de tam altın ile kolye, bilezik, yüzüklerin olduğu, piyasa değeri en az 50 bin lira olan ziynet eşyası olduğu belirlendi. Sayımın ardından çanta, Siteler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Yaşlı kadın, otobüs şoförüyle el sıkıştı, teşekkür etti

Bugün sabah saatlerinde Senar Işık ile otobüs şoförü Emrah Gültekin, Siteler Polis Merkezi Amirliği'nde bir araya geldi. Işık ve Gültekin, burada bir süre sohbet etti. Işık, Gültekin ile el sıkışarak, teşekkür etti. Basın mensuplarına açıklama yapmak istemeyen kadının, parayı bankayla yaşadığı sorunlardan dolayı çektiği, farklı yerlerde kullanacağı öğrenildi. Yaşlı kadın polis merkezindeki ifadesinin ardından, otobüse birlikte bindiği engelli oğlu ve kardeşiyle birlikte çantayı alarak, ayrıldı.

"Teyze ve engelli oğlu mağdur olmasın diye ikinci arabayı çağırdım"

Olayla ilgili polis merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan otobüs şoförü Emrah Gültekin ise dün merkez Yenişehir ilçesinin yayla olarak bilinen Mehrican Mahallesi'ne yaklaştıklarında arabalarının arızalandığını söyledi. Bu sırada otobüste Senar Işık ile engelli oğlununu bulunduğunu belirten Gültekin, "Araba arızalanınca ben oradaki arkadaşımı aradım, mağdur olmamaları için. Arabayla onları gönderdim. Elinde eşyaları çok olduğu için çantaları otobüste unutmuş. Ben geri döndüğümde çantanın otobüste olduğunu fark ettim. Daha sonra arkadaşım da beni aradı, çantanın otobüste kaldığını söyledi. Ben de parayı Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne getirerek amirime teslim ettim. Daha sonra içinden bunlar çıktı" diye konuştu.

"Aileme bugüne kadar haram yedirmedim, bu saatten sonra da yedirmem"

Çantaya yolda hiç bakmadığını, doğrudan amirliğe götürdüğünü vurgulayan Gültekin, "Amirimizin odasında içinde ne olduğuna baktık. Parayı görünce orada hasta, engelli bir oğlu var, onun için harcayacağını düşündüm. Teyzemizin 74 yaşında olduğunu öğrendim daha sonra. Bunca zamanın birikimi olduğunu düşündüm. Daha önce de böyle unutulan eşyalar oluyordu ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Biz bunların hepsini teslim ediyoruz. Teyzeyi görüp, parasını teslim almasından dolayı çok mutluyum. En azından huzurluyum. Akşam eve gittiğim zaman rahatlıkla uyuyabilirim. Evliyim, bir tane kızım var. Bugüne kadar haram yedirmedim, bu saatten sonra da yedirmem" dedi.
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