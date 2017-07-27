27.07.2017 15:52:41

Yaşlı kadın karşıya geçmek isterken canından oluyordu

Çorum'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevziye A. yönetimindeki 19 TF 299 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Akdoğan'a (79) çarptı. Talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulansa Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza anı, cadde üzerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Akdoğan 3-4 metre ileriye fırlarken, elinde bulunan poşetlerdeki malzemeler etrafa saçılıyor.



