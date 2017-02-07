07.02.2017 12:27:32

Yaşlı kadın deprem anını gözyaşları içinde anlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, depreme uykuda yakalanan yaşlı kadın, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, depreme uykuda yakalanan yaşlı kadın, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı.65 yaşındaki Zeynep Tekin, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde dün meydana gelen saat 06.51'deki 5.3 büyüklüğündeki depreme uykuda yakalandı. Yıkılan evinin yanından ayrılmayan yaşlı kadını komşuları son anda çıkardı. Zeynep Tekin, depremden yara almadan kurtuldu. Depremzede yaşlı kadın, geceyi köydeki futbol sahasına AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentte geçirdi.Depremden önce, saat 06.00'da kalkıp sobayı yaktığını, üzerine çaydanlığı koyduktan sonra biraz daha uyumak için uzandığını anlatan Zeynep Tekin, "Koltuğun üzerine uzanayım dedim. Yüzüme sarsıntıyla taş parçaları indi. Kızıma seslendim. Kızım da 'Anne, anne' diye bağırdı. Karanlıkta birbirimizi zor bulduk. Taşlar üstümüze yıkıldı. Soba üstümüze devrildi. Çıkamadık. Kaçamadık. Komşularımız gelip bizi evden çıkardı. Koca ev üstümüze göçtü. Kapıdan, göçük yerden çıktık. Taş parçaları yatağımın üstüne yığıldı. O korku ve panikle taşlar nereye geldi bilmiyorum. Evde kızım ve ben ikimiz kalıyorduk. Korkudan ödüm patladı. Evin içinde karanlıkta çığlık çığlığa kaldık. Bir yere de çıkamadık. Birbirimizi bulamadık. Yüreğim hala acıyor" diye konuştu.