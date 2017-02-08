08.02.2017 11:04:30

Yaşlı Evi Dans Şampiyonları Başkan Uysal'la buluştu

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi dans takımı madalyalarıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

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Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi dans takımı madalyalarıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.Muratpaşa Belediyesi'nin bugün sayıları 3 olan Yaşlı Evleri, üyelerinin verdiği isimle 'Gönül Bahçesi'nde dans dersleri geçen yıl başladı. Şima Elif Umdu'nun derslerine Muratpaşa'nın 'kıdemli' kent sakinleri önce tereddütle yaklaştı ancak dersler ilerledikçe dansın kişide yarattığı özgüven duygusu büyüdü ve geçen yıl Ekim ayında Belek'te düzenlenen 'Dünya Dans Şampiyonası'nda piste çıktılar.Belek'te elde ettikleri 'dünya şampiyonluğunun' ardından ekip, yeni dahil olan çiftleriyle, 4 - 6 Şubat tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na boy gösterdi. Adana'da piste çıkan 8 çift, yarıştıkları kategorilerde sadece şampiyonluğa değil diğer kürsü derecelerine de Muratpaşa Belediyesi'nin adını yazdırdı.İşte Türkiye şampiyonlarıTürkiye Şampiyonası'nda 50-54 arası dansçıların yarıştığı senior 3D kategorisinde Erşan Hıdıroğlu ve Semra Torlak çifti 1'inci olurken, İsa Vuran ve Sabriye Kaya çifti 2'nci oldu. Aynı yaş kategorisinde düzenlenen senior 3E yarışlarında ise Seracettin Tav ve Nurhayat Şahin çifti şampiyonluk kürsüsüne çıktı. 65 yaş üstü dansçıların yarıştığı senior 4E kategorisinde 1'incilik Necdet Akbaş ve Türkan Nassl'ın olurken 2'ncilik Günay Özsüer ve Emel Özgür çiftinin oldu. Senior 4D kategorisinde ise Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin dansçıları tüm kürsü derecelerini kazandı. Şampiyon Tuncel Yiğit ve Hale Aydın'ın olurken 2'ncilik kürsüsünde Abdullah Tülü ve Esma Pınar çifti yer alırken 3'üncülük Süleyman Tanrıöver ve Hatice Hiçdurmaz çiftinin oldu.Fuayede nefes kesen gösteriMuratpaşa'nın Dünya ve Türkiye şampiyonu dans takımı Başkan Ümit Uysal'ı, her Çarşamba saat 08.30'da belediye fuayesinde Turunç Masa'da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatlerinde ziyaret etti. Şampiyonaya hazırlanır gibi Muratpaşa Belediyesi'ne gelen dansçılar, smokinleri ve birbirinden renkli kıyafetleriyle fuayede boy gösterdi ve quik stepten valse nefes kesen bir gösteri sundu. Belediye çalışanlarının balkonlardan izlediği gösterinin ardından Başkan Uysal, şampiyonları çiçeklerle kutladı ve Muratpaşa madalyası takdim etti.