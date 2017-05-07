08.05.2017 09:19:56

Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşlı bir vatandaşın bahçesindeki ağaca saran oğul arısı mutluluk kaynağı oldu.

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Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşlı bir vatandaşın bahçesindeki ağaca saran oğul arısı mutluluk kaynağı oldu.Kumru ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Enver Özleme, bulduğu oğul arısından hakiki bal elde etmeyi arzuluyor. Oğul arısını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Özleme, "Bir anda nereden geldiğini anlamadığım oğul arısı bahçemdeki erik ağacına sardı. Çok güçte olsa arıyı kovana almayı başardım. Benim için de bu arılar şimdi bir eğlence olacak. Bundan sonra bütün günümü kovanın başında arıları izleyerek geçireceğim" dedi.Özleme, kovanından hakiki bal elde etmek için çaba göstereceğini sözlerine ekledi.