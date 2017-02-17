17.02.2017 16:31:01

Yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan yaşlı çift, sobadan sızan karbonmokosit gazında zehirlendi. 75 yaşındaki Kadir Yüksel ölürken eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan yaşlı çift, sobadan sızan karbonmokosit gazında zehirlendi. 75 yaşındaki Kadir Yüksel ölürken eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi 2002/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Yüksel (75) ile eşi Gülsüm Yüksel'in (73) sabah evden çıkmadığını fark eden yakınları durumdan şüphelenerek kontrol etmeye gitti. Apartmanın birinci katında bulunan yaşlı çiftin evine giren yakınları, sobanın bulunduğu odada çiftin hareketsiz halde olduğunu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kadir Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülsem Yüksel'in durumunun ağır olduğunu tespit eden sağlık ekipleri kadını ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.Olay yerinde polisin ve Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmasının ardından Kadir Yüksel'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yüksel çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Hastanede tedavisi süren Gülsüm Yüksel'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.