19.02.2017 22:12:36

Yaşlı adama motosiklet çarptı

Bartın'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, motosikletin çarpması sonucunda yaralandı.

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Bartın'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, motosikletin çarpması sonucunda yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bartın Bülent Ecevit Bulvarı Endüstri Meslek Lisesi karşısında meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen 74 BE 619 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Mesut Toprakdelen'e çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.