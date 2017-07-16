16.07.2017 09:26:08
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.
Yasin Öztekin'in sağlık durumu
Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in sağ ayak beşinci parmağında kırık olduğu tespit edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp Öztekin'in tedavisine başlandığını bildirdi.