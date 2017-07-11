11.07.2017 11:48:39

Yaşar Güler 15 Temmuz'u anlattı: 'İyi polisi Akın Öztürk'tü'

Yaşar Güler, Akın Öztürk için 'Bu kadar yüksel bir eğitim ve uzun bir kariyerin sonucunda iyi polis kötü polis taktiğinin iyi polis rolünü üstlenmiş' dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, düşünce kuruluşu SETA'nın Washington Ofisi'nce 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde o gece yaşadıklarını anlattı

İşte Güler'in Amerikalıların çoğunlukta olduğu panelde anlattıklarının satır başları:

16 Temmuz'un öğlen saatlerinde hapsedildiğim odanın kapısı açıldı ve tanıdık bir ses duydum. 'Yahu Yaşar sen burada ne arıyorsun?' diyen bir ses. Yıllarca birlikte mesai yaptığım ailecek görüştüğüm bir insan, bir havacı orgeneral... Akın Öztürk. Benim kelepçeli olduğum ortamda serbestçe geziyor. Bana orada olduğumdan haberi olmadığını söylüyor. Bulunduğumuz ortamdaki özgürlüğü ilginç. Bizim tarafta olsaydı benim konumumda olması gerekirdi ama öyle değil. Kelepçelerimi, gözümdeki bandı açtırdı, ailemle konuşturmayı teklif etti.

AİLEME TELEFON TEKLİFİ



Ailemle telefon görüşme teklifine karşı yerimden kalkmadım. Sabit telefondan evimi aradılar ben oturduğum yerden seslenerek iyi olduğumu söyledim. Beni ordada yalnız bıraktılar. Öztürk odadan ayrılırken kapıda nöbetçi olduğu konusunda beni ikaz etmeyi unutmadı.





İYİ POLİS ROLÜ



Bu noktada kişisel olarak büyük bir hayret ve üzüntü içinde oluyorsunuz hem de karşınızdaki örgüt yapılanmasının bugüne kadarkinden çok farklı olduğunu idrak edebiliyorsunuz. Karşımdaki insan yakın görüştüğüm yıllara dayanan bir mesai birlikteliği yaptığımız bir orgeneraldi. Bu kadar yüksel bir eğitim ve uzun bir kariyerin sonucunda iyi polis kötü polis taktiğinin iyi polis rolünü üstlenmiş.

ROBOTA DÖNÜŞTÜLER



Bir generalin ne kadar uzun sürede yetiştiğini düşünün. Ama böyle insanlar bu kadar uzun sürecin sonunda bir gece ansızın gelen talimatla tamamen bir robota dönüşmüşlerdir.

PKK'YA EYLEMSİZLİK TALİMATI



15 Temmuz'a kısa bir süre kala PKK'ya eylemsizlik talimatı verildiği, PKK eylemlerinde FETÖ'nin ordu içindeki elemanlarından istihbarat paylaşımı yapıldığı soruşturmalarımızda ortaya çıkan ve raporlara geçen gerçeklerdir.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 15 Temmuz'dan bugüne kadar 4000'e yakın personelin ilişiği kesildi. Fakat PKK terör örgütü ile bu yılki mücadelemiz 40 yıllık mücadelenin en başarılı safhasıdır. Subaylarımızın yaklaşık yüzde 25'ini kaybettik ama ülkemizin kahraman çocukları aslında kaybettiklerimizin yerine bin misli fazla çalışarak ve açıkları kapatarak terörle mücadelede büyük bir destan yazıyorlar.

Kış boyunca PKK'ya verdirdiğimiz büyük zayiatlar nedeniyle örgüt çok zor bir durumda. Bütün konseptlerini değiştirmiş durumda. Normalde 15 ile 20 kişilik gruplar halinde gezen örgütün bugün bölgede ancak 3-4 kişi ile dolaşmasına müsade ediliyor. Suikast tipi eylemler dışında örgütün bahardan bu yana yapabildiği eylem yok.