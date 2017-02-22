22.02.2017 16:18:52

Yaşar Acar Spor Kompleksi yakında hizmette

Beylikdüzü'nde gençlerin, öğrencilerin faaliyetleri açısından büyük imkanlar sağlayacak olan Yaşar Acar Spor Kompleksi ve Öğrenci Yurdu'nda sona yaklaşılıyor. Binlerce metrekarelik kullanım alanı ve yüksek kapasitesiyle hem Yaşar Acar Fen Lisesi öğrencilerinin hem de çevre okulların öğrencilerinin kullanacağı alanın, Beylikdüzü Belediyesi tarafından mayıs ayında hizmete sunulması planlanıyor.

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Beylikdüzü'nde gençlerin, öğrencilerin faaliyetleri açısından büyük imkanlar sağlayacak olan Yaşar Acar Spor Kompleksi ve Öğrenci Yurdu'nda sona yaklaşılıyor. Binlerce metrekarelik kullanım alanı ve yüksek kapasitesiyle hem Yaşar Acar Fen Lisesi öğrencilerinin hem de çevre okulların öğrencilerinin kullanacağı alanın, Beylikdüzü Belediyesi tarafından mayıs ayında hizmete sunulması planlanıyor.Beylikdüzü Belediyesi, öğrencilere yeni imkanlar kazandıracak Yaşar Acar Spor Kompleksi ve Öğrenci Yurdu'nda sona yaklaştı. İlçenin gençlerine toplam 4 bin metrekare alanıyla çeşitli birçok hizmeti verecek olan tesis, titizlikle hazırlanıyor. Barış Mahallesi Volvo Kavşağı'nda yer alan, Yaşar Acar Fen Lisesi alanında hizmete açılacak olan ve yüzde 70 oranında tamamlanmış olan kompleks, öğrencilere tam teşekküllü barınma ortamı ve sosyal alanlar sağlayacak.Öğrenciler için ayrıntılı düşünülmüş kompleksİnşaat çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlanan komplekste bin metrekare spor salonu, 3 bin metrekare yurt alanı, 108 öğrenci kapasiteli yurt odaları, 3 bin metrekare doğal peyzaj alanı, 3 soyunma odası, bir fitness, bir jimnastik salonu, müzik ve etüt odaları bulunuyor. Çevre düzenlemeleriyle de bulunduğu çevreye hoşluk katacak alan, gençler için cazibe noktası haline gelecek.