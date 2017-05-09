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Yaşam harekettir
09.05.2017 16:07:54

Yaşam harekettir

10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et günü nedeniyle bir açıklama yapan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Fizyoterapisti Murat Özel, tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da yaşamın hareketle başladığını ve ömür boyu hareketle devam ettiğini belirterek, 'Nefes alıp verme ve beslenme gibi hareket de temel ihtiyaçlarımızdandır. Egzersiz yapmak, yaşam süresince vücutta meydana gelecek değişikliklere karşı korunmanın en güçlü yoludur' dedi ve basit egzersiz önerileri paylaştı.

10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et günü nedeniyle bir açıklama yapan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Fizyoterapisti Murat Özel, tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da yaşamın hareketle başladığını ve ömür boyu hareketle devam ettiğini belirterek, "Nefes alıp verme ve beslenme gibi hareket de temel ihtiyaçlarımızdandır. Egzersiz yapmak, yaşam süresince vücutta meydana gelecek değişikliklere karşı korunmanın en güçlü yoludur" dedi ve basit egzersiz önerileri paylaştı.

Gelişen teknolojiyle birlikte artan hareketsiz yaşam şekli çağımızın en önemli sorunlarından biri. Öyle ki hareketsiz yaşantının tetiklediği hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu yüzden uzmanlar her fırsatta sağlıklı bir yaşam için spor yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Aaerobik egzersizleri yapmak, yüzmek, dans etmek veya bisiklete binmek hastalıkların gelişme riskini oldukça azaltıyor. Ancak çeşitli etkenler nedeniyle bu tür sporları yapamıyorsanız, çaresiz değilsiniz. Çünkü düzenli ve tempolu olarak yapacağınız yürüyüş de yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

Doğanın kuralı gereği yaş ilerledikçe vücudumuzdaki değişiklikler nedeniyle kuvvetimiz, dayanıklılığımız ve yaşam kalitemiz ile ilgili birçok özelliğimiz zayıflamaya başlar. Var olma amacımız olan bedenimizi koruyabilmenin ve sağlıklı kalmanın en önemli unsurlarından biri aktif olmaktır.

Hastalıkların tedavisinde egzersiz önemlidir

Yaşam boyu egzersiz yapmak, osteoporoz, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları, kanser, diyabet, obezite ve depresyon gibi daha pek çok hastalıktan korunmamızı sağlar. Ayrıca egzersizin bu hastalıkların tedavisinde de önemli rolü vardır. Egzersiz, vücudumuzda hastalıkları tetikleyen, yaralanmalara ve kas iskelet sistemi ağrılarına neden olan maddelerin azalmasını sağlar. Vücudumuzun esnekliğini ve dayanıklılığını arttırarak oluşabilecek hasarları en aza indirir. Gebelik sürecini rahat geçirebilmek, bu süreçte meydana gelen değişikliklere karşı vücudu korumak ve doğumu kolaylaştırmak için de egzersiz önemlidir.

Egzersiz, yaşam biçimi olmalı

Egzersiz yaşam biçimi olmalı ve günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmelidir. Düzenli egzersiz yapan kişilerin yaşam enerjileri, motivasyonları, koordinasyonları, dikkat yetenekleri ve kendilerine olan güvenlerini artar.

Kişiye özel egzersiz planlanmalı

Egzersiz yapılırken profesyonel yardım alınmalı, kişiye özel program dahilinde çalışılmalıdır. Kişinin yaşı, sağlık durumu, fiziksel kapasitesi ve becerileri farklılık gösterdiğinden yapılacak egzersiz çeşidi ve şiddeti kişiye özgü olmalıdır.

Basit egzersiz önerileri

Bazen hayatın akışına kapılıp kendimize yeterince zaman ayıramayabiliriz. Bu dönemlerde bile yaptığımız aktiviteleri biraz arttırarak yaşamımıza hareket katabiliriz. Örneğin gün içerisinde merdiven kullanabilir, toplu taşıma aracı kullanıyorsak bir durak önce inebilir, kısa mesafelerde yürüyüşü tercih edebilir ve uzun süreli oturarak çalışıyorsak zaman zaman ara verip kalkabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı yaşam için haftanın 5 günü en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılmasını veya günlük 10 bin adım atacak şekilde yürüyüş yapılmasını önermektedir.
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