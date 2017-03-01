01.03.2017 15:05:06

Yaşam-Der yeni yönetiminden Başkan Şirin'e ziyaret

Kısa adı Yaşam-Der olan Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği yeni yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti.

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Kısa adı Yaşam-Der olan Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği yeni yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti.Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Perihan Hasergin, Başkan Yardımcıları Asiye Bağçeci, İbrahim İçrek ve yönetim kurulu üyeleri Nuray Yüksel, Adnan Ayhan, Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek, planladıkları faaliyetler hakkında kendisine bilgi verdi. Ziyarette konuşan Başkan Şirin, "Derneğin yeni yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ortak noktamız Turgutlu olan faaliyetlerinizde her zaman yanınızda olduğumun bilinmesini isterim. Aynı şekilde sizleri de katılım noktasında yanımızda görmek istiyoruz. Ortak noktamız sonuçta Turgutlu ve hatta daha yaşanabilir bir Turgutlu. Bu doğrultuda yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum" dedi.Dernek yönetim kurulu başkanı Perihan Hasergin de yapılacak olan faaliyetlere Belediye Başkanı Turgay Şirin'in destek verecek olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.