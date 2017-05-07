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Yaşam alanı içerisinde kalan genelev yıkıldı
07.05.2017 11:53:55

Yaşam alanı içerisinde kalan genelev yıkıldı

Gaziantep'te 27 yıl önce kurulan genelev Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkımı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 27 yıl önce kurulan genelev Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesinde bulunan genelev için çevre sakinleri tarafından yıllardır gelen şikayetler üzerine harekete geçen yetkililer tesisin kapanma işlemini başlattı. Taraflar ile anlaşan ve kamulaştırma işlemini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi önceki gün genelevin yıkım işlemini tamamladı.

Yıkım kararı alınmasının gerekçesinin yaşam alanı içerisinde kalması ve gelen yoğun şikayetler olduğu belirtiliyor.

İçerisindeki tüm mülk sahiplerine dükkan bedelleri ödenen 27 yıllık genelevin iş makineleri ile yıkımı gerçekleşti.
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