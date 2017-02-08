08.02.2017 14:09:52

Yasağa takılan İranlı bebek tedaviye kavuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı getiren kararıyla ülkeye girmesi engellenen doğuştan kalp hastası İranlı bebek Fatma Reşad ailesiyle ABD'ye ulaştı.

İran'daki doktorların, sağlığına kavuşması için en az bir kere kalp ameliyatı olması gerektiğini söylediği ancak Trump'ın vize yasağıyla ailesinin ABD vize başvuru randevusu iptal edilen 4 aylık bebeğin tedavisine Oregon eyaletinin Portland kentindeki bir hastanede başlandı.

OHSU Doernbecher Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Ana Bilim Dalı Geçici Başkanı Doktor Laurie Armsby, Fatma'nın sağlıklı göründüğünü ancak yapılan muayeneler sonucu bebeğin ciddi kalp rahatsızlığı olduğuna dair teşhisi doğruladıklarını ve acilen tedaviye başlanması gerektiğini söyledi.

Doktor Armsby, bebeğin kalp rahatsızlığının akciğerlerine zarar verdiğini fakat tedaviyle bu durumun aşılabileceğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada da Reşad ailesinin, ABD'ye gelmelerinde destek olan herkese özellikle de kongre temsilcileri ve Oregon ile New York eyaletlerinin valilerine en içten teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

AMELİYATI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu arada, İranlı bebeğe kalp kateterizasyonu uygulanacağı ve ardından 5-6 saat sürecek cerrahi ameliyata alınacağı kaydedildi.

Reşad'ın Portland'da yaşayan ABD vatandaşı dayısı Samad Taghizadeh, İranlı doktorların bebeğin ameliyat olmaması durumunda hayatını kaybedeceğini söylediklerini ifade etmişti.

TEDAVİSİ TRUMP'A TAKILIP GECİKTİ

Bebeğin ailesi, ABD'ye turist vizesi başvurusu için Dubai'de randevu almış ancak Trump'ın 7 ülke vatandaşlarının ülkeye girmesine engel olan kararının ardından randevularının iptal edilmesi üzerine tekrar İran'a dönmüştü. Washington eyaleti federal yargıcının, Trump'ın vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı vermesi üzerine ailenin ABD'ye girişine yeşil ışık yakılmıştı.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı kararname ile Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 90 günlüğüne vize ve ülkeye giriş yasağı getirilmişti.

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