14.02.2017 14:12:53

Yasağa rağmen fırınlarda zeytin dalı yakılıyor

Kilis'te, pide fırınlarında zeytin dalıyla ekmek pişirilmesinin daha önceden yasaklanmasına rağmen bu yasağa kimse uymadığı gibi ekmek zeytin dalları ile pişirilmeye devam ediyor.

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Kilis'te, pide fırınlarında zeytin dalıyla ekmek pişirilmesinin daha önceden yasaklanmasına rağmen bu yasağa kimse uymadığı gibi ekmek zeytin dalları ile pişirilmeye devam ediyor.Kilis'te vatandaşlar, hava kirliliğine ve sık sık yangınlara yol açması gibi nedenlerden fırınlarda yakılması yıllar önce yasaklanan zeytin dallarının yakılmasına devam edildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Zeytin dalları ile ekmek pişirmenin 10 yıl önce yasaklandığını ifade ederek, "Zeytin dalları özellikle yaz aylarında zaman zaman tutuştuğu için yangınlar meydana geldiği, zeytin dalı pide fırınlarında ekmek pişirildiği zaman hava kirliliğine yol açıyor. Bu nedenle zeytin dalı ile ekmek pişirilmesine yasaklanmıştı: Alınan kararlara kimse uymuyor" diye konuştular.Bazı fırıncılar ise yakacak maliyetlerinin yüksek olduğu, bu nedenle zeytin dalı ile pide ekmek pişirdiklerini ifade etti.