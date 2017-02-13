13.02.2017 09:13:25

Yasa dışı bahisten yakalandı, 'Hangi kanalda çıkacağız' diye sordu

Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisinin kendisini görüntüleyen kameramana, 'Hangi kanalda çıkacağız' diye sorması dikkat çekti

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Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisinin kendisini görüntüleyen kameramana, "Hangi kanalda çıkacağız" diye sorması dikkat çektiAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla Yüreğir ilçesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte 100 polisin katıldığı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Kafelerde yapılan aramalarda 17 bilgisayar, 6 barkod okuyucu, çok sayıda cep telefonu ve kuru sıkı tabanca ile yaklaşık 3 bin lira tutarındaki paraya el konuldu. Zanlılar, sorgularının ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.Sağlık kontrolünden geçen zanlılardan biri adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Hangi kanalda çıkacak" diye sordu. Zanlılar daha sonra adliyeye götürüldü. Savcı zanlıları tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.