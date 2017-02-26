26.02.2017 14:10:03

Yasa dışı bahis operasyonu

Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla Yüreğir ve Seyhan ilçesinde 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete getirilerek sorguya alındı. Sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen zanlılardan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çekin her tarafımızı çekin" diye tepki gösterdi. Zanlılar daha sonra "yasa dışı bahis oynatmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.