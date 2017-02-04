04.02.2017 09:39:34

Yarıyıl tatilinde kitapçılar yoğun ilgi gördü

Eskişehir'de yarıyıl tatilinde kitapçılar, yoğun ilgi gördü.

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Eskişehir'de yarıyıl tatilinde kitapçılar, yoğun ilgi gördü.Yarıyıl tatilinde Eskişehir'deki öğrenciler, öğretmenlerinin verdikleri kitap tavsiyeleri ve kendi istedikleri kitapları almak için kitapçıların yolunu tuttu. Dost Kitabevi satış sorumlusu Tolga Demirel, yarıyıl tatili dolayısıyla, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Öğrencilerin, hem öğretmenlerinin tavsiye ettiği hem de kendi istedikleri kitapları almak için kitabevine ilgi gösterdiklerini belirten Demirel, "Öğrenciler daha çok roman ağırlık kitaplara ilgi duydu. Yarıyıl tatilinde satışların yüzde 35'i öğrencilere yönelik kitaplarda oldu. Ailelerde kitap konusunda oldukça duyarlı, çocukları için hem geliştirici ve öğretici kitaplar alıyorlar" dedi.Eskişehir'de kitap okuma oranın oldukça yüksek olduğunu kaydeden İnsancıl Kitapevi satış sorumlusu Emre Ayvaz ise, "bazı kitapların fiyatlarının yüksek olması kitapseverleri zorlasa da, okuyucular yine de kitap almaktan vazgeçmiyorlar. Kitapseverler daha çok dünya klasiklerine ilgi gösterirken, son dönemde çıkan kitaplarda en çok satılan kitaplar arasında" ifadelerini kullandı."Bu yarıyıl döneminde, kitabevimizi en çok ziyaret edenler biri de öğrenciler oldu" diyen Ayvaz, "Öğrenciler hem öğretmenlerinin tavsiye ettiği kitapları hem de istedikleri türdeki kitapları aldı. Ailelerde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukları için ağırlıklı hikaye kitapları ve etkinlik kitaplarını tercih etti" şeklinde konuştu.Ayvaz, Eskişehir'de birçok kitapçının olması, gelen müşterinin fazla olması düşünüldüğünde kitap okuma oranın fazla olduğunu sözlerine ekledi.Öğrenciler de, hem yarıyıl tatilini boş geçirmemek hem de kitap okumayı sevdikleri için kitabevine gelerek değişik kitaplar aldıklarını ifade ettiler.