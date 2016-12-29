29.12.2016 06:27:11

Yargıtay'dan anayasa için 2 alternatif sundu

Yargıtay Başkanlığı, anayasada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin seçimine ilişkin görüş sundu...

Hürriyet'in haberine göre, Yargıtay Başkanlığı, anayasada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin seçimine ilişkin TBMM'ye 2 alternatifli görüş sundu.

Görüşte, HSYK üyelerini Yargıtay ve Danıştay'ın seçme hakkı, alternatif olarak da gösterdikleri adaylar arasından TBMM Genel Kurulu'nun seçim yapması önerildi.

Yargıtay'ın önerisinde özetle şöyle denildi:

"Yargıtay üyelerinin seçimi de dahil olmak üzere hakim ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe kabul, atama, terfi, disiplin gibi her türlü özlük işlemleri hakkında karar verme yetkisine sahip olan HSYK'ya üye seçiminde yargı yetkisini, Türk milleti adına kullanan hakim ve Cumhuriyet savcılarının söz hakkının olmaması, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. İlk derece ve istinaf mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcıların seçim sisteminden kaynaklanan sakıncalar nedeniyle HSYK'ya üye seçmemesi anlaşılabilir bir durumdur.

'YÜKSEK MAHKEMENİN İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRÜR'

Ancak mesleğin zirvesinde ve her türlü baskıya karşı yüksek bir teminata sahip olan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin, HSYK'ya üye seçmemesi, aksine TBMM komisyonlarında siyasi tartışmalara maruz bırakılması, yüksek mahkeme yüksek onur ve itibarına gölge düşürecek bir durumdur. Bu nedenle öncelikle 3 Yargıtay üyesinin Yargıtay Genel Kurulu tarafından, 1 Danıştay üyesinin ise Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilmesi hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı prensibine uygun düşecektir. Bu öneri kabul edilmediği takdirde her bir boş üyelik için Yargıtay ve Danıştay tarafından gösterilen 3 adayın TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmesi, TBMM adalet ve anayasa komisyonlarının bu süreçte yer almaması, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha da fazla aşınmamasını sağlayabilecektir."

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