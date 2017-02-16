16.02.2017 19:00:31

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal'ın acı günü

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal'ın annesi Ayşe Aysal 88 yaşında hayatını kaybetti.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal'ın annesi Ayşe Aysal 88 yaşında hayatını kaybetti.Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal'ın annesi Ayşe Aysal 88 yaşında hayatını kaybetti. Hacıömerli Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Aysal Hacıömerli Mezarlığına defnedildi. Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Memedali Özkurt, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aliağa eski Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Dur, eski Belediye Başkanı Tansu Kaya, Ak Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Akbulut ve Hacıömerli Mahallesi sakinleri katıldı. Cenaze namazına katılanlar Mustafa Aysal'ı ve baba 90 yaşındaki Ahmet Aysal'ı yalnız bırakmadı. 1929 doğumlu olan Ayşe Aysal ikisi kız üçü erkek olmak üzere, 5 çocuk annesiydi