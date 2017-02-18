18.02.2017 15:00:27

Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesi 89. yılını kutladı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi kuruluşunun 89. yılını 15 Temmuz Özgürlük Meydanı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk koyarak kutladı.

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Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi kuruluşunun 89. yılını 15 Temmuz Özgürlük Meydanı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk koyarak kutladı.Çelenk törenine Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç ve dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Koç ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Büstü'ne çelenk bıraktılar.Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç törende yaptığı açıklamada, "Genel merkezimizin kuruluşunun üzerinden 89 yıl geçmiştir. Tüm emeği geçenleri saygıyla anıyoruz. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu süreçte Fatsa'daki çalışmalara emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 17 yıldır ben ve arkadaşlarım mücadele ediyoruz. Bize yardım edip, derneğimizi bu günlere getiren, emeği geçen herkese minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.Çelenk sunumu günün anısına hatıra fotoğrafının çekimi ile sona erdi.