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Yardım etmek isterken aracın altında kaldı
Suudi Arabistan’da kaydedilen görüntülerde, bir cipin park etmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada bir adam da sürücüye yardımcı olmak istiyor. Bakın sonrasında neler yaşanıyor..
İbrahim Sadri'den 15 Temmuz Manifestosu
15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini İbrahim Sadri şiiriyle anlattı.
Yardım etmek isterken aracın altında kaldı
Suudi Arabistan’da kaydedilen görüntülerde, bir cipin park etmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada bir adam da sürücüye yardımcı olmak istiyor. Bakın sonrasında neler yaşanıyor..
Hakkari’de patlama, 17 asker yaralı!
Hakkari Valiliği, Esendere beldesinden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu 4’ü ağır 17 askeri personelin yaralandığını açıkladı.
Jandarma Bandosu 'Game Of Thrones' jenerik müziğini çaldı
Ünlü dizi 'Game of Thrones'un 7. sezonunun ilk bölümü günün ilk saatlerinde izleyici ile buluştu. Jandarma Bandosu da dizinin kendisi kadar ünlü jenerik müziğini seslendirdi. Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 'Kış Geldi! #GoTS7 Olsun, Jandarma varsa herkes güvende!' notu yer aldı.
Vatandaşlar kaplanın şovunu ilgiyle izledi
Kocaeli’nin Darıca İlçesindeki hayvanat bahçesinde bulunan Sibirya Kaplanı, yemesi için 6 metrelik direğe asılan eti alırken kendisini izleyen vatandaşlara şov yaptı.
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da, örgüt adına uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.
200 bin senelik insan izleri bulundu!
Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan fosillerin incelenmesi keşif sayılabilecek ‘Paleolitik’ yontma taş çağı olarak adlandırılan dönem insanı ‘Neandertal’ insanların 200 bin sene önce su kenarlarında yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı.
CHP'li başkanın sözleri herkesi ağlattı
Tunceli’de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından “15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz” programında kaçırılıp şehit edilen öğretmenle ilgili konuşan CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, protokol dahil çoğu kişiyi ağlattı. Günder, PKK'ya sert tepki gösterdi.
Boğulan vatandaşı jet skiyle kurtardılar
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaş jet skiyle kurtarıldı.
Fildişi Sahili'nde 15 Temmuz duası
Afrika kıtasının batısında yer alan Fildişi Sahili'nde 15 temmuz için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye başarı duası yapıldı.
15 Temmuz animasyonu
FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi animasyonu izleyenleri duygulandırdı...
Diş kırığı nasıl tedavi edilir?
Diş kırığı sorununun çözümünü çektiği videoyla anlatmaya çalışan diş hekiminin kusursuz çalışması izleyenler tarafından büyük beğeni alıyor.
Tur otobüsü devrildi: 38 yaralı
Gürcistan'dan Bulgaristan'a, yaşları 9-13 arası Gürcü öğrenci dans ekibini taşıyan tur otobüsü, Giresun'da kaza yaptı. Kazada 38 kişi yaralandı.
Mağaza soygunu kameraya yansıdı
ABD’de yüzü kapalı bir şahıs mağazaya girdi. Kasiyeri tehdit ederek yan taraftaki odaya kapatan soyguncu, daha sonra makineden ayırdığı para dolu kasaları alarak olay yerinden kaçtı.
TBMM’de drone insanların üzerine düştü
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada vatandaşların üzerine drone düştü. Dronun kalabalığın üzerine düşmesi sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.
Şehitler Anıtı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dün akşam açılan Şehitler Anıtı, vatandaşların akınına uğradı.
Okula giren hırsızlar kamerada
Bursa'da bir ortaokuldan hırsızlık yapan 2 şahıs, güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı...
İETT otobüsünü ateşe verdiler
İstanbul Başakşehir’de yüzleri maskeli bir grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde seyir halinde bulunan İETT otobüsünü durdurup ateşe verdi.
Küçükçekmece’de silahlı çatışma
Küçükçekmece’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken, mahallede süren gerginlik yüzünden olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.
Sancak'ta 15 Temmuz için Türkçe hutbe!
Sırbistan ile Karadağ arasında bölünmüş olan Sancak bölgesinin Tutin şehrinde 15 Temmuz için Türkçe hutbe okundu.
Tersaneden yeni çıkan gemi kıyıya doğru sürüklendi
Boğaz'ın Sarıyer açıklarında römorkör yardımıyla tersaneye çekilen bir kuru yük gemisi, şiddetli rüzgar yüzünden sürüklendi. Gemi kıyıya 250 metre kala tekrar römorkörün kontrolüne girerken, büyük bir faciadan dönüldü.
Kız alıp verme kavgası: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5’si ağır 9 kişi yaralandı.
Motosikletlinin şovu yaşlı adamı canından etti
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir adamın yoldan karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada tek tekerleğinin üzerinde giden bir motosiklet talihsiz adam çarpıyor. Yerde kalan adam hayatını kaybederken hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalan motosikletli ise koşarak olay yerinden kaçıyor.
Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un yıldönümünde şehitler için şiir okudu.
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