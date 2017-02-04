04.02.2017 11:04:43

Yaralı şahine Jandarma şefkati

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarında yaralı olarak jandarma ekipleri tarafından bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarında yaralı olarak jandarma ekipleri tarafından bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi D-140 karayolu üzerinde devriye gezen Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı olarak çırpınan şahini fark etti. Jandarma ekipleri yaralı kuşu alıp şefkat göstererek tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşu teslim alarak tedavi edilmek üzere veterinere götürdü. Yaralı şahinin tedavi sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.