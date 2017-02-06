06.02.2017 14:54:03

Yaralı doğana sahip çıktılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide yaralı halde bulunan doğan kuşu, Sungurlu Belediyesi tarafından tedavi ettirildi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide yaralı halde bulunan doğan kuşu, Sungurlu Belediyesi tarafından tedavi ettirildi.Ankara Samsun karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından yaralı halde doğan bulundu. Aydın Ambarkütük isimli vatandaş tarafından bulunan yaralı doğanın tedavisi veteriner hekim tarafından yapıldı. Doğanın avcılar tarafından kanadından vurulduğu belirlendi.Yol kenarında yatan büyük bir kuş gördüğünü söyleyen Aydın Ambarkütük, "Kuşun hareket etmediğini görünce donmuş olabilir diye düşündüm. Hayvanın gözünün açıp kapandığının farkına varınca, hemen aklıma Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i aramak geldi. Sağ olsun Başkanımız yaralı kuşu acilen belediyeye getirmemi istedi. Ben de yaralı kuşu kucağıma alıp, belediyeye getirdim. Başkanıma teşekkür ederim. Pazar olmasına rağmen hem telefonuma anında cevap verdiği gibi, veterineri de ben gelmeden önce hazır bulundurmasından dolayı çok mutlu oldum" diye konuştu.Belediye veteriner hekimi, zabıta odasında yaralı doğanın yarım saat süren operasyon sonucu saçmalarını temizleyip, dikişlerini yaptı. Veteriner hekim Aydın Bahtiyar, yaralı doğanın iki hafta tedavisine devam edildikten sonra rahatlıkla doğaya salıverileceğini ifade etti.