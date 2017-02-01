01.02.2017 16:41:03

Yaralı doğana jandarma sahip çıktı

Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri yaralı olarak buldukları doğanı tedavi ettirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri yaralı olarak buldukları doğanı tedavi ettirdi.Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı doğan, Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına götürüldü. Ekipler doğanı, komutanlığa çağırdıkları veterinere tedavi ettirdi.Sağlığına kavuşan doğan, doğaya bırakılmak üzere Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal'a teslim edildi.